Domenica 2 Gennaio 2022, 08:18

È divampato nella notte un incendio in una scuola in via Taggia, a Torrevecchia a Roma. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’ istituto comprensivo Celestina Donati, nella parte destinata alla palestra. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte dal gruppo Facebook Monte Mario una cui iscritta ha postato un video. Sono intervenuti i vigili del Fuoco allertati dai residenti della zona spaventati dalle fiamme e dal fumo. L’incendio, sarebbe partito dalla parte superiore della struttura, su cui si stanno eseguendo dei lavori, per cause ancora da accertare.