Falciato da un'auto sul lungomare: gravissimo uomo di 66 anni

Uomo investito sul lungomare di Alba Adriatica. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, verso le 15, nei pressi di via Abruzzo. Il ferito, L.N., di 66 anni sarebbe in gravi condizioni. Stando a quando si apprende, l’uomo mentre stava attraversando la strada è stato preso in pieno da un’autovettura facendo fare un volo di alcuni metri. Il primo a prestare soccorso lo stesso automobilista e alcuni passanti. Uno di loro ha telefonato al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata da Giulianova e l’investito è stato trasportato all’ospedale di Sant’Omero con un trauma emitoracico sinistro e trauma cranio facciale. Le sue condizioni sarebbero serie ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia municipale per fare tutti i rilievi del caso e la gestione del traffico. © RIPRODUZIONE RISERVATA