Ubriaco infastidisce i clienti al bar e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ubriaco e fuori di sé, infastidisce i clienti di un bar e poi all'arrivo di una pattuglia della polizia se la prende con gli agenti, mandandone due al pronto soccorso. Con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ingiurie, i poliziotti della volante hanno arrestato un 44enne pescarese, G.D.G., con vari precedenti alle spalle. Il fatto è accaduto sabato sera a Pescara. Verso le 23, al 113 è arrivata una chiamata che segnalava una persona parecchio molesta all'interno di un bar in corso Vittorio Emanuele. Quando i poliziotti sono arrivati, non c'era più. Diversi clienti hanno riferito di averlo visto in un bar vicino. Sono entrati nel locale indicato, ma quando l'uomo li ha visti ha iniziato a prenderli a parolacce e a minacciarli. Non contento, si è scagliato contro un poliziotto facendolo cadere a terra. Il collega è quindi intervenuto e ne è nata una colluttazione. Per riportarlo alla calma, sono dovute intervenire altre pattuglie. Con non poche difficoltà, alla fine è stato bloccato e portato in questura. Qui ha continuato a urlare, a scagliarsi contro chiunque ma anche contro se stesso con atti di autolesionismo, battendo pugni e testa con violenza contro il muro.