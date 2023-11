Truffa del finto nipote, agli anziani portano via anche le fedi

Sono due anziani di San Salvo le ultime vittime della “truffa del finto nipote”, che sempre più spesso prende di mira persone attempate e indifese. La coppia ha ricevuto una telefonata e dall’altra parte della cornetta è stato detto loro che il nipote aveva contratto un debito di 4mila euro che andava saldato. La voce ha poi aggiunto che di lì a poco a casa loro sarebbe passato il direttore dell’ufficio postale per riscuotere la somma. E infatti il campanello della loro abitazione ha suonato e i due anziani si sono trovati di fronte uno dei truffatori che si è identificato come il dirigente delle Poste.

A lui hanno consegnato il denaro contante che avevano in casa, ovvero 1000 euro, che però non bastavano a coprire la somma richiesta dall’impostore, che ha preteso anche la consegna di una collanina d’oro e persino delle due fedi dei coniugi. Ottenuto il bottino, l’impostore è andato via e solo poco dopo i due anziani si sono resi conto di essere stati truffati e hanno allertato le forze dell’ordine, ma era ormai troppo tardi.