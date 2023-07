Truffa anziana di 86 anni, arrestato falso carabiniere

Si era finto un maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana di Torricella Sicura (Teramo) facendole credere che il nipote era rimasto vittima di un grave incidente stradale per ottenere così soldi contanti da lei, ma adesso è stato arrestato. Sono stati proprio i carabinieri, quelli che lui aveva voluto sbeffeggiare il giorno in cui si è finto uno di loro ai danni della donna ad indagare e ad eseguire, l'altro giorno, l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura per il reato di truffa aggravata in concorso in quanto commessa ai danni di una persona ultrassessantenne. Ad essere arrestato un 51enne già noto alle forze dell'ordine per fatti analoghi.

La vicenda risale alla mattina del 25 novembre dello scorso anno quando, insieme ad un complice che ha fatto le funzioni di telefonista, l'uomo si è presentato a casa dell'anziana che vive a Torricella Sicura asserendo di essere un maresciallo dei carabinieri e le ha raccontato che il nipote era stato coinvolto in un grave incidente stradale mentre era alla guida di un autoveicolo sprovvisto di copertura assicurativa.

A quel punto, quindi, ha convinto la pensionata, una donna di 86 anni del posto, a consegnargli 2.200 euro in contanti, dopodiché si è dato alla fuga.

Ad avvisare il giorno stesso i carabinieri di Torricella Sicura sono stati i vicini di casa dell'anziana che l'hanno vista disperata e in lacrime. Le indagini, quindi, sono scattate immediatamente e hanno permesso, così come oggi viene specificato, di raccogliere precisi, concordanti ed univoci elementi di prova nei confronti del 51enne, nei cui confronti il gip, su richiesta della procura, ha emesso, mercoledì, la misura in carcere. L'uomo è stato associato alla casa circondariale di Aversa.