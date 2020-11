Ragazzi di 17 anni con la pistola rapinano trans, denunciati

Due 17enni rapinano un trans lungo la bonifica del Tronto, identificati e denunciati dai carabinieri dopo una breve indagine: si tratta di due insospettabili. Sono entrambi incensurati e residenti a Martinsicuro i due giovanissimi che l’altra sera hanno deciso di farsi un giro lungo la bonifica del Tronto, nel territorio di Controguerra, su uno scooter al preciso scopo di mettere a segno una rapina ai danni di prostitute e transessuali che la sera continuano a popolare la zona nonostante ordinanze e divieti. Appena individuata la possibile vittima, i due si sono avvicinati con il ciclomotore e uno di loro ha estratto una pistola giocattolo intimando a un trans brasiliano di 34 anni di farsi consegnare la borsetta per poi colpirlo in testa con il calcio della finta arma. A quel punto, frastornato, il brasiliano ha mollato la presa e i due baby rapinatori sono riusciti a mettere le mani sulla borsa, che conteneva un magro bottino di circa 70 euro, e si sono immediatamente allontanati dalla zona facendo perdere da lì a poco le proprie tracce.

Il 34enne, ancora sconvolto da quanto accaduto, ha deciso di avvisare subito i carabinieri che si sono quindi portati sul posto. Raccolte le testimonianze della vittima e quelle di altre colleghe che si trovavano nei paraggi, i militari hanno dato vita a una rapida indagine e sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due minorenni che sono stati quindi prontamente identificati e denunciati. Come detto, si tratta di due giovanissimi, insospettabili, di Martinsicuro, e che mai avevano avuto problemi con la giustizia fino all’altro giorno. Entrambi dovranno rispondere ora del reato di rapina aggravata in concorso davanti al tribunale dei minori dell’Aquila.

