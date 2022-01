Accoltellato a 26 anni durante una rissa: il giovane è gravissimo

Una probabile rissa sfociata in un accoltellamento. E’ una vicenda tutta da ricostruire quanto accaduto ieri in località Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo) attorno all’ora di pranzo quando un giovane di 26 anni è stato accoltellato all’addome e al torace. Il giovane condotto da alcuni conoscenti presso la guardia medica del posto è subito risultato in gravissime condizioni tanto da dove richiedere l’intervento del 118 e il trasporto all’Ospedale Mazzini di Teramo, dove è arrivato in codice rosso.

Il giovane di 26 anni (A.D.A.) di origine tunisina, senza fissa dimora in Italia e conosciuto alle Forze dell’Ordine è stato immediatamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, i quali hanno provato a fare luce sulle cause all’origine dell’accoltellamento, a partire dal luogo, dall’autore o gli autori e dal movente del gesto cruento.Tutte le piste nel pomeriggio sarebbero aperte, in primis quella del gesto violento arrivato a seguito di una rissa e di un diverbio violento.



Solita questione è intervenuto il Sindaco della cittadina truentina, Massimo Vagnoni, preoccupato per la percezione di insicurezza da parte dei cittadini: «E’ una vicenda probabilmente da ricondurre alle comunità locali, dove di frequente si verificano tali situazioni. Certo, a Martinsicuro accade solitamente che il tutto venga amplificato perché i fatti avvengono nel nostro territorio, quanto statisticamente si registrano più episodi nei paesi limitrofi. Ritengo che tali fatti, per quanto incresciosi, siano tuttavia episodi isolati. Rassicuro la popolazione che stiamo cercando di implementare il servizio di video sorveglianza nella nostra città. Installeremo un numero maggiore di videocamere, anche se in centro ne abbiamo già allocati diverse».