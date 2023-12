La fidanzata lo lascia, lui si toglie la vita all'interno dello stadio. Trovata lettera di scuse ai genitori

Trovato senza vita al campo sportivo di Martinsicuro: la vittima è S.V., un 33enne del posto, che sembra aver compiuto il gesto estremo a seguito di una delusione d’amore. I familiari, la madre e il padre, l’altra sera dopo le 22, si sono recati dai carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio e per consegnare ai militari un manoscritto rinvenuto nella sua cameretta. In questo scritto, il giovane esprimeva chiaramente intenzioni suicide a causa della fine della sua relazione con la fidanzata.

Gli uomini dell’Arma si sono attivati immediatamente per avviare le ricerche. Purtroppo, durante l’intera notte, non è stato possibile ottenere alcun esito. Il corpo è stato scoperto ieri verso le 9.30, dall’addetto alla custodia del campo sportivo comunale “Tommolini”. E appeso alla ringhiera di uno dei settori riservati al pubblico, evidenziando chiaramente che l’uomo si è tolto la vita impiccandosi.

Sul luogo sono intervenuti gli operatori del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto stabilito dal medico legale, la morte risalirebbe tra le 3 e le 5 del mattino.

La notizia della tragedia si è subito diffusa nel centro truentino, dove il 33enne era molto conosciuto, sia per i suoi trascorsi come calciatore dilettante nella squadra cittadina, con cui attualmente collaborava, che per il suo impegno nel servizio d’ordine in diversi locali della movida teramana, soprattutto ad Alba Adriatica. Gli amici del bar che S.V. frequentava di tanto in tanto hanno commentato: «Non possiamo credere a quanto è successo. È allucinante. È vero che Stefano era innamorato, ma era un giovane attraente e corteggiato da molte ragazze bellissime. Per noi è stata una notizia scioccante». I funerali si terranno domani alle 10 presso la chiesa del Sacro Cuore a Martinsicuro.