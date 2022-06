Il bottino della rapina è scarso, anziana cinese picchiata con una spranga di ferro: tre arresti

Rapina a Martinsicuro, in provincia di Teramo: tre arresti. Alle 20,30 del 07 maggio tre uomini con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione di un’anziana donna cinese, che in quel momento si trovava da sola in casa. I malviventi, con una spranga di ferro in mano, si sono fatti consegnare dalla vittima tre telefoni cellulari d una borsa contenente poco denaro. I malviventi, quando si sono resi conto del magro bottino, prima di darsi alla fuga hanno colpito alla testa la vittima facendola rovinare a terra. Solo dopo circa un’ora la donna, ripresasi dallo choc, è riuscita a dare l’allarme e ad avvisare i carabinieri della locale Stazione. Da quel momento sono iniziate le indagini dei militari dell’Arma per identificare gli autori.

La vittima che, grazie a un’interprete, ha descritto nei dettagli della rapina, fornendo anche una sommaria descrizione fisica degli autori. Poi sono stati sentiti alcuni vicini di casa i quali, pochi minuti prima della rapina, avevano notato dei movimenti sospetti di alcuni giovani nei pressi dell’abitazione della donna cinese. Decisive le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Martinsicuro. Gli investigatori attraverso l’analisi delle immagini di diverse telecamere, sono riusciti ad individuare i tre indagati, mentre si allontanavano a piedi dall’abitazione della donna cinese, e mentre proseguivano la fuga a bordo di un’utilitaria della quale le videocamere sono riuscite a rilevare targa e modello. L’auto è risultata essere in uso proprio ad uno dei tre rapinatori. Successive attività di osservazione e pedinamento hanno consentito l’individuazione dei suoi due complici. Sulla base delle attività d’indagine, coordinate dalla procura di Teramo, il gip lo scorso 27 maggio, ha emesso a carico dei tre presunti autori un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina aggravata. Alle prime ore do oggi i militari della stazione di Martinsicuro, coadiuvati dal personale della Compagnia di Alba Adriatica, hanno catturato i tre indagati nelle rispettive abitazioni e li hanno condotti in carcere