Teramo, preso il maniaco sessuale: è un insospettabile di 21 anni

E’ un insospettabile 21enne di Teramo, operaio saltuario, celibe e convivente con i familiari, il giovane che per circa un mese si è aggirato nella zona della stazione, molestando le donne sole che incontrava di sera. A lui i militari della Compagnia di Teramo ci sono arrivati grazie alla collaborazione innanzitutto delle vittime che lo hanno denunciato, anche se altre ancora non si sono fatte avanti, e poi dei testimoni. D’aiuto sono state pure le telecamere che dopo tante battaglie sono state installate, messe in funzione e adesso stanno dimostrando la loro grande utilità.

Il 21enne, stando almeno alle attuali denunce presentate ai Carabinieri, ma non è escluso che se ne possano aggiungere altre, ha sempre agito di sera e in luoghi poco frequentati, dalla zona della stazione alla Gammarana, con lo stesso modus operandi: di fronte ad una donna sola, eccolo che si abbassava i pantaloni e cominciava a masturbarsi. Poi, però, quando quella donna, infuriata, inveiva contro di lui, fuggiva. Tra le donne individuate al buio delle serate ci sono anche 50enni che rientravano a casa sole.

E’ in quei momenti che lui ha approfittato per calarsi i pantaloni. E’ pure successo che lo abbia fatto più volte consecutivamente in una sola serata. Di grande utilità alle indagini sono state le immagini delle telecamere visionate dagli investigatori e poi l’apporto dato da chi ha sentito alcune di quelle vittime urlare prima che il 21enne scappasse. Testimoni che hanno descritto particolari importanti del molestatore. Il giovane, adesso, è stato denunciato a piede libero per molestie e atti osceni, ma dai controlli dei carabinieri è subito emerso che era già stato segnalato alla magistratura per gli stessi reati.

