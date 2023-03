Insospettabile arrestata con oltre 18 chilogrammi di droga

Una donna di 59 anni, incensurata e insospettabile, è stata arrestata con oltre 18 chilogrammi di droga tra hashish e cocaina. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Frosinone nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di droghe nel capoluogo.

Dopo un servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione della donna, i militari, avendo notato un insolito andirivieni di persone, hanno fatto ingresso nell’appartamento dove hanno trovato 600 grammi di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, occultata nel bagno insieme ai detersivi e, successivamente, presso un secondo appartamento a lei in uso, 170 panetti di hashish, occultati in una scarpiera. per un peso complessivo di 17,5 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata e, al termine delle formalità di rito, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il giudice delle indagini preliminari dopo aver convalidato l'arresto ha disposto la misura cautelare dei domiciliari con il “braccialetto elettronico”.