Un chilo e mezzo di cocaina in casa, insospettabile arrestato al "Nicolosi"

Aveva in casa 1,5 chilogrammi di cocaina ed è stato arrestato dalla Polizia. Ennesimo blitz degli agenti della Questura di Latina al quartiere "Nicolosi".

Durante un servizio di controllo del territorio gli uomini della Squadra Volante hanno tratto in arresto per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 27 anni.

APPROFONDIMENTI LATINA Spaccio al Nicolosi, Brumotti riprende lo spaccio in pieno giorno e... LATINA Tradito dal nervosismo dopo l'alt. Aveva droga in casa: arrestato...

Vedi anche > Latina, rissa al Nicolosi: undici persone denunciate dalla polizia

Questa mattina - giovedì 17 dicembre - un sospetto andirivieni nei pressi di una abitazione del popolare quartiere ha attirato l’attenzione degli uomini della Questura. Dopo un attento servizio di osservazione i poliziotti hanno fatto scattare il blitz. Hanno, infatti, bloccato un uomo appena sceso in strada trovandolo in possesso di una dose di droga, il quale ha subito confessato di averla acquistata in un appartamento dello stabile dal quale era appena uscito. Gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento e ritrovato un chilo e mezzo circa di cocaina, insieme al materiale per il confezionamento e il taglio della droga. All’interno della casa gli agenti hanno bloccato anche un altro uomo trovato anch’egli in possesso di una dose di droga. Entrambi i due acquirenti sono stati segnalati per possesso ad uso personale di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore invece, incensurato e insospettabile, è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA