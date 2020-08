Morto Vincenzo Antonini, ex assessore e vice sindaco. D'Alberto: «Generoso e altruista»

E' morto all'eta di 91 anni un personaggio di Teramo, l'ex assessore e vice sindaco Vincenzo Antonini, insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. «E' stato tra le personalità più conosciute e significative della politica teramana degli ultimi decenni. Il suo impegno all'interno della Democrazia Cristiana è stato pari alla passione profusa quale amministratore comunale nelle diverse occasioni in cui è stato consigliere o assessore fino a ricoprire la carica di vicesindaco - lo ricorda il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto - Figura molto popolare e apprezzata, ha saputo infondere nell'attività politica le qualità che lo hanno contraddistinto nelle sue relazioni: altruismo, generosità, disinteresse. La sua stessa militanza, di spessore, all'interno del partito di maggioranza che per decenni ha governato la nostra città, ha consentito alla Dc di consolidare la posizione primaria e l'identità con le quali ha costruito le sorti del territorio»

«Ai familiari, in particolare al figlio Silvio, consigliere e assessore comunale nelle recentissime consigliature, e ad Antonella, apprezzatissima dipendente municipale da poco in pensione, i sentimenti della mia vicinanza e l'abbraccio della nostrz comunità» conclude D'Alberto.

