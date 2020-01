Teramo, colpo di scena in Comune: il sindaco ritira le deleghe agli assessori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di scena nel Comune di Teramo. Senza nessun preavviso, questo pomeriggio il sindaco D'Alberto ha annunciato la volontà di voler revocare le deleghe agli assessori.«Il mutato quadro politico - scrive D'Alberto - rispetto alle elezioni del 2018, impone, senza indugi e ritardi, l’avvio di una fase che, muovendo proprio dalla maturità e dalla consapevolezza della maggioranza e della giunta, apra la propria esperienza a coloro che possono apportare un arricchimento dei contributi politici e realizzativi , con spirito capace di contribuire alla creazione di un progetto nuovo, che risponda in maniera sempre più ampia e coraggiosa alle esigenze di una città desiderosa di vedere l’incremento dei risultati.Ora, all’esito della costante valutazione di quanto realizzato finora e grato alla maggioranza e alla giunta per i risultati conseguiti, ritengoe necessario aprire una nuova fase che dia al risanamento e al riscatto avviati, l’indispensabile consolidamento. Per queste ragioni, ho comunicato alla giunta la decisione di riavocare tutte le deleghe per il periodo che porterà alla ridefinizione di una nuova compagine amministrativa e politica per la città».