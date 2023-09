Monopattino contro furgone: gravissimo un 74enne. «Ha perso il controllo per una buca»

Nel tardo pomeriggio di ieri, si è verificato un incidente stradale a Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo. Un imprenditore di 74 anni, su un monopattino, è stato investito da un furgone. Secondo prime informazioni, l’incidente è avvenuto alle 17,25, quando il 74enne stava andando in direzione Teramo nei pressi del supermercato Eurospin: molto probabilmente a causa di una buca in strada ha perso il controllo del mezzo ed è stato travolto da un furgone appartenente a un’azienda locale guidato da D.F., 62enne di Roseto. La dinamica esatta dell’incidente è oggetto di indagine da parte della polizia stradale di Giulianova, che sta cercando di stabilire le circostanze precise dello schianto. Dopo l’impatto, i soccorsi sono stati immediatamente allertati. Sul luogo dell’incidente è intervenuta un’ambulanza della Croce Verde locale e un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. L’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzini di Teramo da un’ambulanza del servizio 118. Al suo arrivo in ospedale, è stato subito valutato dai medici, che hanno diagnosticato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale. A causa della gravità delle ferite, i medici si sono riservati la prognosi, indicando una situazione critica per il paziente. Il pm, come da prassi ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi.