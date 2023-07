Cade dal monopattino e batte la testa: 54enne grave

Cade dal monopattino, 54enne grave. L'uomo era in via Abruzzo, ad Alba Adriatica, ed è caduto violentemente battendo la testa sul marciapiede. L'incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 9. Il 54enne è un residente noto nella zona. Alcuni turisti di passaggio sono intervenuti per prestare i primi soccorsi e hanno chiamato l'ambulanza del 118 di Giulianova, che è arrivata subito. Dopo averlo stabilizzato, i sanitari lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo a causa di un trauma cranico commotivo. Non è escluso che l'uomo debba essere sottoposto a intervento chirurgico per ridurre l'ematoma.

Gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per i rilievi dell'incidente.

Al momento, non è chiaro se la caduta sia stata causata da una perdita di equilibrio, un malore o da altri fattori che coinvolgono terze persone. Non sono stati individuati testimoni né telecamere di videosorveglianza nella zona. Durante la mattinata, i poliziotti hanno cercato di raccogliere informazioni dai residenti e dai dipendenti delle attività commerciali locali, ma nessuno sembra aver assistito all'incidente. Si prevede, nelle prossime ore, di acquisire le registrazioni delle videocamere di una via parallela per cercare di individuare un'auto, un altro mezzo o un pedone che potrebbero essere transitati nel momento dell'incidente.