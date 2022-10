Teramo, auto sbanda e sfonda la vetrina di una pizzeria: sotto choc proprietario e cinque clienti

Un pauroso incidente stradale, che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime, si è verificato ieri pomeriggio a Colleranesco, frazione di Giulianova, sulla strada per Teramo. Una Mercedes classe C, per cause in corso di accertamento, mentre viaggiava in direzione Giulianova, dapprima ha improvvisamente sbandato a sinistra, andando a toccare un furgone, che procedeva in senso opposto, poi è letteralmente rimbalzata sulla carreggiata, ha tamponato una Lancia Musa, per poi fine la sua corsa dentro una pizzeria dopo aver sfondato la vetrina.

La pizzeria è molto nota e frequentata, si chiama “Mato Mato” di Stefano Marchegiani. In quel momento, insieme a lui, che era al bancone, nel locale c’erano cinque persone in attesa di poter prendere la pizza. L’auto, per fortuna, è penetrata nella parte del locale dove ci sono sedie e tavoli per mangiare la pizza all’interno ed erano vuoti altrimenti sarebbe stata una strage. L’uomo, N.D.V. 49 anni di Chieti è stato estratto con un po’ di difficoltà dall’auto dagli infermieri dell’ambulanza del 118, giunta sul posto, e dai vigili del fuoco. Sul posto anche vigili urbani e i carabinieri per gli accertamenti. Da quello che si è appreso, il conducente della Mercedes avrebbe avuto un malore mentre era alla guida e per questo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo addirittura sulla corsia opposta e finendo la sua corsa in pizzeria. Gravissimi i danni subiti dal locale nel quale si trovavano il pizzaiolo e cinque clienti. Anche gli altri due mezzi coinvolti hanno riportato dei danni, molto gravi quelli della Mercedes. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e la vetrina del locale sfondata dall'auto.