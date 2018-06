Teramo Calcio, fumata nera tra Campitelli e Candeloro: "Non si farà"

di Anja Cantagalli

Non ci sarà l’ingresso di Gilberto Candeloro nella Teramo Calcio.



Dopo la fumata grigia di lunedì, giorno da più parti ritenuto decisivo, ieri il presidente Luciano Campitelli ed il numero uno del Francavilla si sono sentiti al telefono.



Un contatto dal quale è emersa praticamente la fumata nera sulla trattativa. Dopo mesi di corteggiamento ed allontanamenti conseguenti, ieri sembra arrivata dunque la pietra tombale sulla possibilità di un ingresso nel Teramo da parte del massimo dirigente del Francavilla.



«Non si farà niente per il momento - ammette il patron biancorosso - Ci siamo sentiti ma per adesso non si farà. Il nostro primo obiettivo è quello di depositare l’iscrizione della squadra e di provare a fare un campionato migliore dello scorso anno».



Mercoled├Č 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:04



