Il Perugia in formato playoff si mangia l'Olbia: 3-0

PERUGIA - Formisano si concede il lusso di qualche cambiamento e funziona. Il Grifo stende con un netto 3-0 l'Olbia. Torna al gol Vazquez al 25', poi nel finale di primo tempo arriva il raddoppio firmato da Iannoni e nel finale di gara Ricci, autore di una prova di valore, chiude i conti con il definitivo 3-0.

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis, Mezzoni (1'st Souarè), Angella, Vulikic, Paz (14'st Kouan), Agosti (14'st Torrasi), Iannoni (25'st Polizzi), Bozzolan, Ricci (32'st Bartolomei), Lisi, Vasquez

A disp.: Abibi, Ymga, Cancellieri, Seghetti, Dell'Orco, Cudrig, Sylla. Viti All.: A. Formisano



OLBIA (3-5-2): Van der Want Bellodi, Motolese, Montebugnoli, Dessena, Arboleda, Biancu (19'st Incerti), Mameli (1'st Zallu), Nanni (32'st Bianchimano), Ragatzu (35'st Gennari), Catania (19st Palomba).

A disp.: Rinaldi, Fraraccio, La Rosa, Scaringi, Fabbri, Guidotti, Scapin. All. A. Calabro

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova (Mario Chichi di Palermo e Francesco Tagliaferri di Faenza) IV° UFFICIALE: Duccio Mancini di Pistoia.

RETI: 25′ pt Vazquez, 46′ pt Iannoni, 21′ st (rig.) Ricci