Buffon all'Università di Teramo per il corso in discipline sportive

Il capo delegazione della Nazionale di calcio Gianluigi Buffon e il vice presidente della Figc Daniele Ortolano saranno gli ospiti dell’inaugurazione del secondo anno del corso di formazione dell’Università di Teramo in Politiche e strategie delle società calcistiche, che domani alle ore 11 comincerà il suo ciclo di lezioni. L’evento, riservato on line ai corsisti, sarà fruibile anche e solo dal pubblico in presenza nella Sala delle lauree del polo didattico “G. d’Annunzio” dell’Università di Teramo.

Dopo i saluti istituzionali del rettore Dino Mastrocola, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Francesca Fausta Gallo e di Romano Orrù e Adolfo Braga, rispettivamente presidente e direttore generale della Fondazione Università di Teramo, il dibattito sarà condotto da Luigi Mastrangelo, delegato del rettore allo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coordinatore didattico Giuseppe Tambone illustrerà il piano del Corso di formazione, riconosciuto e accreditato come percorso formativo per l’abilitazione dei Direttori Sportivi (elenco speciale federale). L’intervento di Buffon sarà particolarmente significativo, perché il Campione del Mondo del 2006 ha sostenuto proprio nell’ultima sessione di dicembre la sua prova abilitante presso il Settore tecnico Figc a Coverciano. «Nella prima edizione - spiega Luigi Mastrangelo - i corsisti dell’ateneo teramano hanno tutti conseguito il titolo di Direttore sportivo».