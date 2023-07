Turista ubriaca dà in escandescenze a Ponza: aggrediti passanti, carabinieri e operatori del 118

I carabinieri di Ponza hanno denunciato una turista di 33 anni di Merano che, in stato di alterazione psicofisica, ha aggredito i militari, gli operatori del 118 e alcuni passanti sull'isola pontina.

La donna, che aveva richiesto l’intervento dell’ambulanza, ha poi dato in escandescenze spingendo e sferrando calci a tutti. Prima dell'arrivo dei militari la 33enne, in bikini, aveva creato disagi ai turisti che passeggiavano lungo il corso principale, lanciando addosso bicchieri di birra dopo aver ribaltato alcuni tavoli di un bar. Poi la donna ha aggredito e procurato lesioni a una coppia di fidanzati, rompendo anche alcuni bicchieri di un pub lanciandoli in mare.

Non è stato semplice per carabiniri e 118 immobilizzare la donna sulla barella dell’ambulanza con la quale è stata trasportata al poliambulatorio di Ponza dove i sanitari l’hanno giudicata affetta da “agitazione psicomotoria e intossicazione acuta da alcol”, con prognosi di 3 giorni.

Per lei è stata disposta la permanenza in osservazione nella struttura sanitaria dell'isola.