Operaio precipita dall'impalcatura: gravissimo dopo un volo di 12 metri

A Incidente sul lavoro ieri pomeriggio poco prima del fine turno in via della Metamorfosi a Sulmona. Un operaio quarantenne di origine nordafricana, ma residente nel teramano, è precipitato da un'impalcatura di un cantiere allestito su un condominio nell'ambito dei lavori per il bonus 110. L'uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio, volando dal quarto piano dell'edificio e precipitando da un'altezza di dodici metri. La sua caduta, tuttavia, sarebbe stata attutita dalla stessa impalcatura e questo gli ha consentito di evitare un morte certa o almeno sull'istante.

Le sue condizioni di salute sono infatti molto gravi: ricoverato d'urgenza, con l'ausilio di un elicottero del 118 all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, la prognosi è al momento riservata. Saranno fondamentali le prossime ventiquattro-quarantotto ore per capire se riuscirà a cavarsela, anche se al momento dell'arrivo dei soccorsi il quarantenne era cosciente, seppur dolorante. Dal reparto di terapia intensiva del nosocomio aquilano, però, non si sbilanciano: i traumi riportati nella caduta sono molto seri e le sue condizioni sono comunque considerate gravissime, per cui non si può certo considerare fuori pericolo.

L'arrivo dell'elisoccorso è stato però rapido: allertato dai colleghi dell'operaio, i sanitari hanno eseguito un atterraggio di emergenza nei pressi di un ampio piazzale adiacente il cantiere, per cui il trasferimento in ospedale è stato immediato. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore diciassette di ieri: l'uomo stava probabilmente preparandosi a ritirare le sue cose per scendere e chiudere il turno: all'improvviso, hanno raccontato alcuni residenti, si è sentito un urlo e un tonfo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona insieme al servizio di prevenzione sugli ambienti di lavoro della Asl: gli inquirenti stanno ora verificando se tutte le misure di sicurezza del cantiere siano state rispettate. Da una prima ricognizione, comunque, sembra che la ditta incaricata, una società di Penne, sia in regola.