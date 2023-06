Sulmona, detenuto di 70 anni stroncato in carcere da un malore

Sarebbe morto probabilmente per un improvviso malore un 70 enne, detenuto del carcere di massima

sicurezza di Sulmona, trovato esanime, nella notte tra il 22 e il 23 giugno, nel letto della sua cella. A fare la scoperta sarebbe stato il personale della polizia penitenziaria nel corso degli ordinari controlli.

L'uomo, da quanto si è appreso, era stato posto in regime di semilibertà all'inizio della settimana. Poi l'attacco cardiaco che sarebbe risultato fatale. Sul caso è stata comunque aperta un'inchiesta per approfondire le circostanze tant'è che la salma è stata trasferita nel nosocomio San Salvatore dell'Aquila per lo svolgimento dell'esame autoptico, disposto dall'autorità giudiziaria.