Il Rotary Club Rieti compie 70 anni, celebrato l'ambizioso traguardo

RIETI - Il Rotary Club Rieti compie 70 anni. Nella suggestiva cornice del ristorante “La Trota” di Rivodutri si sono tenute ieri, 1° ottobre, le celebrazioni per l’ambizioso traguardo. Il presidente Antonio Perelli, alla presenza del Governatore del Distretto 2080 Guido Franceschetti, di molti rappresentanti di Club amici e autorità civili e militari, ha tracciato la storia del club ricordandone i fondatori e le tante azioni di servizio in sette decenni di attività.

E stata l’occasione per presentare anche l’annullo filatelico in collaborazione con le Poste Italiane, presenti con una delegazione, dedicato all’anniversario del club su una cartolina commemorativa creata per l’occasione dall’artista Lucia Ricciardi. Presentata anche una publicazione che ripercorre la storia del sodalizio reatino attraverso immagini e una nutrita rassegna stampa.

L’augurio di una felice prosecuzione di servizio è giunto dal Governatore del Distretto 2080 Guido Franceschetti, che non ha mancato di sottolineare oltre alla longevità del Rotary Club di Rieti, la qualità dei servizi resi al territorio e il forte legame di amicizia tra i soci, elemento fondamentale per fare buon Rotary.