Si incontrano per il cane, poi l'uomo tenta l'irruzione in casa della ex: arrestato

È entrato in casa dell’ex fidanzata che qualche giorno fa lo, a Chieti, aveva denunciato per maltrattamenti, dopo che la loro storia era arrivata al capolinea. E quando sul posto sono arrivati i Carabinieri, li hanno trovati mentre litigavano: lui, 38 anni, è stato arrestato per violazione di domicilio e violenza privata. Quali fossero le intenzioni dell’uomo, assistito dall’avvocato Elena Santarelli, non è dato sapere: nell’udienza di convalida dinanzi al giudice Enrico Colagreco, si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere. Il pubblico ministero Natascia Troiano ha chiesto e ottenuto la convalida dell’arresto e il divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dalla parte offesa.

A destare preoccupazione è stata la denuncia per maltrattamenti. Il 38enne e l’ormai ex fidanzata, stavano insieme da aprile, ed erano andati a vivere a casa di lui. Ma poi qualcosa si è rotto, probabilmente a causa dei maltrattamenti e la relazione è finita, ai primi di ottobre, la donna è andata via di casa.

Qualche giorno dopo lei ha presentato la querela per alcuni episodi di maltrattamenti che hanno portato all’apertura di un fascicolo di indagine.

Proprio l’altro ieri, tuttavia, i due si erano incontrati per scambiarsi alcuni effetti personali e per restituire un cane, hanno preso un caffè, sembrava tutto a posto nel senso che ognuno avrebbe continuato per la propria strada. Ma lui, evidentemente, non ha accettato la fine della relazione e deve averla seguita per vedere dove lei abita, quindi l’ha chiamata al telefono, lei, che era in casa, non ha risposto. L’uomo allora ha preso le chiavi, dell’abitazione, nascoste all’esterno, sotto lo zerbino, a quanto pare dopo aver tentato di entrare attraverso una finestra. La donna, spaventata, nel frattempo aveva allertato i Carabinieri che quando sono arrivati sul posto hanno trovato la porta di casa aperta e una lite in corso. E per lui sono scattate le manette.