Serie C, dietrofront Costantino: sì al Teramo

Se non è un colpo di scena poco ci manca.



La notte sembra infatti aver portato consiglio a Rocco Costantino che, dopo il rifiuto di ieri pomeriggio al Teramo con probabile

direzione Triestina, avrebbe accettato il corteggiamento biancorosso.



L’attaccante arriverà agli ordini di Maurizi via Pescara, società con cui firmerà il contratto fino a giugno 2021 e da cui verrà girato poi in prestito al Teramo.



Costantino, da Bolzano dove ieri era tornato, potrebbe giungere già in giornata a Teramo. Salvo ovviamente nuovi colpi di scena. © RIPRODUZIONE RISERVATA