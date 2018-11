Serie C, Teramo brutto e fortunato: 2-2 contro l’Albinoleffe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Albinoleffe si conferma bestia nera del Teramo: finisce 2-2, con i biancorossi che vanno avanti ma si fanno rimontare e superare, trovando il pareggio con la complicità degli avversari.E’ un primo tempo da sbadigli ma il Teramo ha il merito di passare subito in vantaggio: De Grazia è velocissimo a piombare come un falco su un pallone che ballava in difesa ed a piazzare in diagonale alle spalle di Coser. Il Teramo lascia poi il possesso all’Albinoleffe, che andrà vicino al pari con Kouko (18’), ma sottoporta l’attaccante ivoriano alza la mira.Nella ripresa l’ingresso di Gelli fa le fortune dell’Albinoleffe: è lui a guadagnarsi il calcio di rigore (mano di Piacentini troppo larga secondo la terna) che Kouko trasforma spiazzando Pacini. Piove sul bagnato in casa Teramo quando Sibilli, dopo un doppio dribbling, porta addirittura avanti i bergamaschi.Gelli chiama per due volte all’intervento Pacini e lo stesso Gelli prima della mezz’ora incorna di testa baciando la parte alta della traversa. Il Teramo appare tramortito, ma Maurizi cambia (finalmente) qualcosa: il pareggio passa tra i piedi di Zecca, che approfitta di un’altra indecisione difensiva degli ospiti per tirare verso la porta, trovando dapprima Coser e poi Barbuti di petto a lanciarsi verso lo specchio per depositare il pallone in rete.Finisce così, con un Teramo che si riprende a metà dopo il ko di Fermo, ma con qualche passo indietro di troppo rispetto alla scia positiva pre-Fermana.TERAMO - ALBINOLEFFE 2 - 2Teramo: Pacini; Caidi, Speranza, Piacentini; Ventola, Spighi (27’st Zenuni), Proietti, De Grazia (27’st Zecca), Fiordaliso (40’st Mastrilli); Bacio Terracino (40’st Persia), Piccioni (14’st Barbuti). A disp.: Natale, Vitale, Ranieri, Cappa, Altobelli, Mantini. All.: Maurizi.Albinoleffe: Coser; Mondonico, Gavazzi, Sabotic; Gonzi, Agnello, Romizi, Ruffini (26’st Gusu); Giorgione (1’st Gelli), Sibilli (31’st NIchetti); Kouko (27’st Colombi). A disp.: Cortinovis, Stefanelli, Mandelli, Ravasio, Coppola. All.: Alvini.Arbitro: Cosso di Reggio Calabria.Reti: 4’pt De Grazia; 10’st rig. Kouko; 15’st Sibilli; 34’st Barbuti.Note: spettatori 1278; ammoniti Proietti, Caidi, Ventola, Sibilli, Mondonico; recuperi 1’ e 5’.