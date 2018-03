Serie C, a Gubbio il Teramo trova un punto nell’uovo di Pasqua (1-1)

di Anja Cantagalli

Un punto nell’uovo di Pasqua per il Teramo che esce indenne da Gubbio (1-1) nello scontro diretto per la salvezza.



Gli eugubini rimangono così a distanza (tre punti), eppure avevano cominciato decisamente meglio andando subito in vantaggio dopo 4’ con Burzigotti lasciato troppo solo dagli sviluppi di un angolo. Il Teramo ha il merito di reagire subito e provarci, trovando la via del gol al 17’ quando Sandomenico arma la testa di Graziano, bravo ad incrociare alle spalle di Volpe per il pareggio biancorosso.



Il Teramo avrà due occasioni per passare addirittura avanti con De Grazia e Gondo prima di rientrare negli spogliatoi, però non concretizzate. La squadra di Palladini soffrirà tantissimo ad inizio ripresa (monumentale Speranza in più occasioni), costringendo il tecnico a rinforzare il centrocampo e virando al 3-5-2.



I biancorossi annulleranno praticamente così facendo le sofferenze difensive ma non troveranno mai sbocchi in avanti per provare a pungere. Domenica prossima il Teramo tornerà al Bonolis per affrontare il Renate.



GUBBIO-TERAMO 1 - 1



Gubbio: Volpe; Fontanesi (22’st Paolelli), Burzigotti, Piccinni; Malaccari, Valagussa (30’st Giacomarro), Ricci (30’st Sampietro), Casiraghi (14’pt Cazzola), Pedrelli; Ciccone, Jallow (30’st Bazzoffia). A disp.: Battaiola, Lo Porto, Bergamini, Kalombo, Manari, Libertazzi. All.: Sandreani.

Teramo: Calore; Caidi, Speranza, Milillo; Varas, Graziano, De Grazia (15’st Ilari), Ventola; Bacio Terracino (27’st Panico), Gondo, Sandomenico (15’st Amadio). A disp.: Ricci, Natale, Pietrantonio, Castagna, Diallo, Faggioli, Mancini, Fratangelo, Cretella. All.: Palladini.

Arbitro: Valiante di Salerno.

Reti: 4’pt Burzigotti; 17’pt Graziano.

Note: ammoniti Ricci, Valagussa, De Grazia, Graziano; recuperi 1’ e 4’.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:37



