A14, riaperto in serata il tratto tra Val Vibrata-San Benedetto. Stale 16: gli itinerari alternativi.

Dopo le verifiche è stato riaperto nella tarda serata di ieri il tratto della A14 compreso tra San Benedetto del Tronto e Val Vibrata in direzione di Pescara. Alle 22 si registravano ancora 3 km di coda. La competente Direzione di Tronco di Autostrade per l’Italia sta infatti ultimando la realizzazione di un bypass che consentirà l'utilizzo del fornice nord della galleria Colle di Marzio in doppio senso di marcia, restando al momento ancora chiuso al traffico l'opposto fornice sud. Su quest'ultimo proseguiranno nella notte i controlli strumentali decisi dalla società di ingegneria Proger nell'ambito del piano straordinario di verifiche varato recentemente da Aspi e riguardate la totalità delle gallerie della propria rete.L’indagine è nata dopo il crollo della galleria Bertè, il 30 dicembre sulla A26, nei pressi del comune di Masone, da parte della procura di Genova. Duecento gallerie sarebbero fuorilegge in tutta Italia. 105 sulla rete in concessione ad Autostrade per l’Italia, tre queste 8 sull’A14 in Abruzzo. Sono 6 nella provincia di Teramo: Galleria San Marco, Morro D'oro; San Basso, Cellino Attanasio; Colle di Marzio, Martinsicuro; Colle Marino, Pineto; Solagne, Pineto; Colle Pino, sempre Pineto. Poi, la galleria pianacce a montesilvano e la Vaccari Immacolata a Francavilla al Mare. Altre 90 alle altre societàAgli utenti che da Ancona sono diretti verso Pescara dopo l’uscita obbligatoria di Grottammare si consiglia si procedere lungo la SS16 Adriatica per poi rientrare in A14 alla stazione di Val Vibrata. Per le lunghe percorrenze a chi da Bologna è diretto verso Pescara-Bari si consiglia di utilizzare la A1 Milano-Napoli e tramite la A24/A25 raggiungere la A14 Bologna-Taranto.nella riunione che si è tenuta ieri richiesta dal prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, e alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Prefetture abruzzesi, marchigiane e pugliesi e dei centro operativi viabilità del Centro Est Italia, ha elaborato una sere di itinerari alternativi per la gestione delle criticità di viabilità che si stanno registrando in A14, a seguito di provvedimenti di limitazione della circolazione, con restringimenti della carreggiata, soprattutto in provincia di Teramo, in corrispondenza del Viadotto Cerrano. I tecnici consigliano, senza ordinanze di obbligo.Da nord:Bologna – Innesto A1 direzione Firenze/Roma – uscita A30 direzione Bari – svincolo A16 direzione Bari – Innesto su A14 a CerignolaDa sud:A14 fino a Cerignola – innesto A16 direzione Napoli – svincolo A30 direzione Roma – innesto A1 direzione Roma/Firenze fino a BolognaDa nord:Bologna – A1 direzione Roma fino innesto A24 – svincolo Torano per A25 direzione Pescara – innesto A14Da sud:A14 – innesto A25 fino a Torano – innesto A24 direzione Roma – innesto A1 direzione Firenze/BolognaDa nord:A14 uscita Civitanova Marche – innesto SS77 direz. Foligno – Innesto SS3 direz. Roma/Spoleto fino innesto SS675 direz. Roma/Orte – innesto su A1 Direzione Roma/Napoli – Innesto su A24 fino a Torano – innesto A25 direzione Pescara -innesto A14Da sud:A14 – innesto A25 direzione Torano – innesto A24 direzione Roma – innesto A1 direzione Firenze fino svincolo Orte – innesto SS675 direzione Terni – SS3 fino a Foligno – innesto su SS77 direzione Ancona- innesto A14 a Civitanova MarcheSulla base delle prime rilevazioni dei dati di traffico, è emerso anche che i maggiori picchi sulla SS16 tra Pescara e Pineto si concentrano tra le ore 12 e le ore 20 dei giorni feriali, soprattutto nella direttrice sud-nord. Pertanto, a coloro che non possono evitare di utilizzare la A14 nel tratto tra Pescara e Pineto, si suggerisce di programmare il proprio viaggio in modo da non trovarsi nell’area indicata nelle ore pomeridiane/serali.E’ emersa inoltre la necessità di dare ampia comunicazione anche sui social media delle possibili soluzioni per alleggerire la presenza di autovetture e di mezzi pesanti sulla SS16, segnatamente per il traffico dall’estero. Impegni in tal senso sono stati assunti dagli enti proprietari della strada, a partire da Autostrade per l’Italia.