Tamponamento in A14 tra tre auto e un tir: feriti e chilometri di coda

Verso le 19.30 di ieri sera, lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, si è verificato un incidente nel tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, in direzione di Ancona, vicino alla galleria Solagne. L'incidente è avvenuto all'interno di un cantiere adeguatamente segnalato, dove è stata istituita una corsia deviata sulla carreggiata opposta per consentire i lavori sulle barriere di sicurezza. Nello schianto sono state coinvolte tre auto e un veicolo pesante.

Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente. Tre ambulanze del servizio di emergenza 118 sono state inviate per prestare assistenza medica, mentre la polizia stradale ha provveduto ai rilievi necessari e i vigili del fuoco hanno lavorato per garantire la sicurezza dell'area e rimuovere i veicoli incidentati. Si sono registrate code lunghe fino a 6 chilometri in direzione di Ancona e 4 chilometri in direzione opposta.

La situazione è tornata alla normalità verso le 2 di questa notte.

Gli utenti diretti verso Ancona sono stati indirizzati a uscire a Pescara nord e a seguire la strada statale SS16 Adriatica fino a raggiungere Pineto, per poi rientrare in autostrada. Viceversa, per coloro che sono diretti verso Pescara.

«È importante in questi giorni di maltempo raccomandare di prestare attenzione alle indicazioni delle autorità stradali e di seguire le eventuali deviazioni o percorsi alternativi consigliati per garantire un viaggio sicuro e fluido. Si consiglia inoltre di monitorare gli aggiornamenti sul traffico tramite i canali di informazione locali o attraverso apposite applicazioni per smartphone», sottolinea Autostrade per l'Italia.