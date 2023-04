A24, pauroso incidente in galleria: ragazza di 19 anni ferita

Ragazza di 19 anni della Val Vomano è rimasta ferita in A 24: ennesimo incidente in galleria. Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sull'autostrada nella galleria Carestia, sulla carreggiata in direzione Teramo, a causa di un grave un incidente stradale. Una Smart con alla guida una ragazza di 19 anni ha urtato una Mini condotta da un'altra ragazza. A causa del violento impatto la Smart si è ribaltata su un lato e la conducente è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo. Per liberarla i vigili del fuoco hanno tagliato il tetto dell'auto utilizzando la cesoia idraulica.

La giovane conducente presentata traumi e ferite serie: è stata trasporta presso l'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per soccorrere l'infortunata. La conducente della Mini è rimasta illesa e non ha avuto bisogno di cure. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuare i rilievi dell'incidente e regolare il traffico veicolare. Il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto aperta al traffico su un solo senso di marcia per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente