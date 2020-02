Richiedente asilo in slip fa ginnastica al centro della strada: traffico in tilt

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il video di un automobilista, sta facendo il giro del web e soprattutto ha suscitato polemiche da parte dei cibernauti. Verso le 15 un richiedente asilo , S.R.,di 21 anni, con solo i boxer addosso, ha iniziato a fare ginnastica sulla linea di mezzadria della Ss150 a, in provincia di. Bloccando in traffico già intasato dalla chiusura del casello autostradale di Roseto per un provvedimento della procura di Avellino.All’arrivo dei carabinieri della stazione di Roseto non ha voluto dare nessuna spiegazione del suo gesto. È rimasto in silenzio. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza medicalizzata del 118. una volta sedato è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell’Ospedale di Giulianova. Ad attenderlo al nosocomio anche il mediatore culturale della comunità dove è ospitato. Nemmeno a lui ha risposto alle domande. In precedenza non aveva mai dato segni di squilibrio o qualcosa che potesse far pensare a qualche disagio. Ovviamente sul web si è scatenato l’inferno. Centinai i commenti poco piacevoli sotto il fotogramma.