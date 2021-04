18 Aprile 2021

di Daniele Cesarii

Furbetti del reddito di cittadinanza: denunciati due falsi beneficiari a Torino di Sangro e uno a San Salvo. I Carabinieri di Torino di Sangro, in provinca di Chieti, hanno denunciato alla procura della Repubblica di Vasto un uomo e una donna: M.C. 63enne disoccupata e P.L., 66enne disoccupato, incensurati. Dalle indagini si è scoperto che entrambi avevano dichiarato una falsa residenza e di essere single mentre sono sposati con i coniugi titolari di pensioni. M.C. ha sottratto alle casse dell’erario 5.500 euro, mentre P.L. 7.400 euro. E’ stata informata la direzione provinciale dell’Inps per la revoca del beneficio. In caso di condanna rischiano una pena da 2 a 6 anni.

Individuato a San Salvo un altro furbetto. I carabinieri, nel corso dell’esecuzione di un provvedimento di revoca degli arresti domiciliari, eseguito nei confronti di un 32enne della provincia di Benevento, domiciliato a San Salvo, agli arresti domiciliari per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsione, hanno accertato che sia il 32enne che la madre, da novembre, risultavano beneficiari di reddito di cittadinanza dopo aver presentato false dichiarazioni. Entrambi, oltre ad essere stati segnalati alla direzione provinciale Inps di Benevento per la revoca del reddito, sono stati denunciati.