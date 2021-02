I Finanzieri del Comando Provinciale di Pescara hanno scoperto e denunciato 24 persone che hanno indebitamente percepito il Reddito di Cittadinanza per un totale di 275mila euro, omettendo di dichiarare valori patrimoniali e reddituali. Tra questi 7 possedevano significative disponibilità finanziarie a seguito di

vincite da giochi e scommesse superiori alla soglia di 6mila euro, limite al raggiungimento del quale il vincitore al gioco è tenuto a comunicare all'Inps la vincita entro 15 giorni.



Complessivamente le vincite conseguite e non dichiarate in sede di richiesta dai sette ammontano a circa 400mila euro, mentre singolarmente oscillano dai 10mila euro a oltre 100mila euro. Tra gli altri indebiti percettori del reddito di cittadinanza sono stati scoperti anche due impiegati, seppur in nero, in un'azienda.

Complessivamente, dall'inizio degli accertamenti successivi alla pandemia, sono stati accertati 41 casi d'indebita percezione di reddito di cittadinanza o altre prestazioni sociali agevolate per oltre 484mila euro.



