Ferragosto, Pescasseroli sold out: c’è anche Laura Pausini

Le bellezze del paesaggio e gli animali - orsi, lupi e cervi - lasciano senza fiato i turisti, che allungano le loro vacanze fino al 30 agosto. Soprattutto per sfuggire al caldo delle città e per vedere l’alba, in quota. A Pescasseroli c’è anche Laura Pausini, fotografata al ristorante “Il Duca degli Abruzzi”, con la t-shirt con il logo “Parco 1923”. Per l’artista qualche giorno di relax nella capitale dell’area protetta rigenerando, corpo e mente.



Quest’anno, a Ferragosto, nei viaggiatori è ancora più forte il richiamo alla natura, con i paesi del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dell’Alto Sangro, in provincia dell'Aquila, che fanno il pienone. Ecco allora strutture ricettive, case vacanza e baite che registrano il tutto esaurito. Lunghe code davanti alle piccole botteghe dei paesi, soprattutto per acquistare pane e biscotti, appena sfornati. Così come nei supermercati. Parcheggi invasi da automobili. Fiumi e laghi, che diventano vere e proprie spiagge, dove sfoggiare bikini colorati, ed apparecchiare, come ai vecchi tempi, tavolate dove privilegia l’anguria e la focaccia con la mortadella. Anche perché è vietato accendere il fuoco, per cucinare arrosticini se non in aree prestabilite. Ma prima di deliziare il palato, una nuotata refrigerante, nel fiume Sangro e nel fiume Zittola, assistendo, increduli, al passaggio di cervi. Sì, perché il caldo, ha battuto il suo record anche in montagna, tanto che gli orsi sono stati immortalati mentre si rinfrescavano, nelle ore centrali della giornata. «I benefici che scaturiscono da questi bagni - spiega l’ente Pnalm - sono molteplici.

Durante l’estate (che coincide con l’iperfagia), gli orsi aumentano rapidamente di peso e mettono su uno strato molto spesso di grasso, che è anche molto isolante. Così, raffreddando rapidamente i loro corpi massicci, gli orsi possono tornare ad alimentarsi, invece di perdere calorie rimanendo inattivi nell’ombra». Numerosa la partecipazione dei turisti, al programma estivo di passeggiate naturalistiche e laboratori di educazione ambientale. Con guide e operatori, alla scoperta della natura, dell’orso, del lupo e delle opere di Arteparco, installate, nei boschi, per entrare in relazione profonda e rispettosa, con l’ambiente circostante.

Esperienze, accessibili a tutti. Senza barriere. Ecco allora Dorothea, la carrozzina che porta il nome di una ragazza speciale, che rende fruibile l’ ambiente, a persone affette da disabilità motoria. L’iniziativa, fa parte del progetto “La natura accessibile”, finanziato dalla fondazione Terzo Pilastro Internazionale. Sono 20 le carrozzine elettriche, progettate e messe a punto dalla Sirio Medical, disponibili in tre aree turistiche del Pnalm: la Camosciara, la Val Fondillo e la Difesa di Pescasseroli. Affidate in gestione, a titolo gratuito, a tre operatori turistici qualificati, che prestano la loro opera, per favorire l’accesso ad alcune aree del Parco, a persone con disabilità e ai loro familiari. Si tratta di uno strumento di facile utilizzo, su percorsi sterrati. «Un piccolo ma importante passo avanti per far godere delle bellezze naturalistiche del nostro Parco anche a persone che normalmente non avrebbero la possibilità di farlo - afferma il direttore del Pnalm Luciano Sammarone - La Natura per la sua capacità di generare benessere psicofisico deve poter essere, ove possibile, fruita da tutti. Il Parco ha deciso di impegnarsi in tal senso, offrendo un servizio che speriamo possa regalare momenti di gioia e spensieratezza». Una nuova “Guest card del parco” consente di accedere all’elenco delle attrazioni, godere di sconti e raggiungere ogni località con navetta gratuita.