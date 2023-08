Mamma orsa e due cuccioli avvistati sulla statale a Pescina: arrivano i carabinieri forestali

La passeggiata di un’orsa con due cuccioli è stata immortalata in un video pubblicato sulla pagina Facebook del sindaco di Pescina, in provincia dell'Aquila. Non è la prima volta che l'esemplare fa visita al paese situato ai confini del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Il sindaco Mirko Zauri ha invitato a prestare la massima attenzione: «In caso di incontro ravvicinato, non inseguire l’orsa e non infastidirla: potrebbe essere pericoloso per la propria incolumità e per quella degli animali», ha scritto.

Il plantigrado e i cuccioli sono stati avvistati lungo la Statale 83 in località Villaggio San Berardo. Sulla strada provinciale il traffico si è bloccato e gli automobilisti hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali e i guardiaparco che hanno evitato problemi di attraversamenti stradali e il conseguente pericolo per gli automobilisti di passaggio. «Si avvisa la cittadinanza che lungo la Ss83, ingresso di Pescina e successivamente in località Villaggio San Berardo è stato avvistato un’orsa con due cuccioli - ha spiegato il sindaco Zauri - Cerchiamo di portare rispetto nel caso possa essere incontrato ma soprattutto evitiamo di andare all’inseguimento o alla ricerca». Carabinieri forestali e Guardia Parco, durante la notte, sono rimasti a lavoro per evitare problemi di attraversamenti stradali improvvisi. Un filmato che ha guadagnato, in poco tempo, centinaia di condivisioni e decine di visualizzazioni.

L’orsa è stata notata in mezzo alla strada con i cuccioli e forse infastidita dalle luci delle auto si è anche fermata e poi si è allontanata attraversando la via. Quando l’animale si è reso conto della presenza delle auto nelle vicinanze si è girato, ha cercato di andare verso il bosco circostante, prima ha continuato lungo la strada d’asfalto e poi allontanandosi con calma. Dopo poco è stata avvistata al Villaggio San Bernardo per poi sparire sulla montagna.



Una “visita” che ha suscitato tanta curiosità e attenzione nel paese marsicano. Tanti i commenti sui social. Nel territorio di Pescina in realtà, le incursioni degli orsi non sono certo rare: a febbraio scorso nella frazione di Venere è stato inaugurato un murale in ricordo all’orso più famoso d’Italia, Juan Carrito, deceduto dopo essere stato investito da un’auto. L’opera rappresenta l’orso che si affaccia da una finestra. Infatti Juan Carrito aveva fatto visita a Pescina destando curiosità e paura. Il murale di trova lungo la Ss83 che porta verso il Parco nazionale d’Abruzzo. L’artista Verrocchia, autore dell’opera, ha scritto: «Ho voluto fare questo dono ricordando la presenza dei plantigradi nel territorio che viviamo, di prestare la massima attenzione lungo le strade che si attraversano».