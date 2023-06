Il Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia fa tappa a Pescara

Visita istituzionale al Comune di Pescara del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia. Il presidente Ștefan Stanasel è stato ricevuto questa mattina dal sindaco Carlo Masci e dal presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli. Della delegazione ospite hanno fatto parte anche il segretario generale Ștefan Bratu ed il coordinatore di Roma, Elena Ruggiero. Insieme con loro Mariana Balan, presidente dell’Associazione romena di volontariato in Abruzzo ODV, e Claudiu Stanasel, vice presidente del Consiglio comunale di Prato. L'incontro in sala giunta ha anticipato il Forum della Comunità romena in Italia organizzato nel pomeriggio sempre in Comune a Pescara.

“La nostra visita istituzionale al Comune di Pescara fa parte di un ciclo di incontri a livello nazionale nei Comuni capoluogo di provincia e le Regioni di tutta la penisola - ha spiegato il presidente Ștefan Stanasel -. Nella provincia di Pescara vivono oltre 4.000 cittadini romeni, che salgono a 21mila in tutta la Regione Abruzzo. Tenevamo molto a questo incontro perché vogliamo dare il nostro contributo concreto alla città e stare al fianco dell’Amministrazione comunale da partner protagonisti. Noi cittadini romeni vogliamo partecipare attivamente alla vita sociale, economica e culturale di Pescara perché la consideriamo come una prima casa, visto che molti dei nostri figli sono nati qui. Attraverso la partecipazione la nostra comunità sono certo che sì dimostrerà un grande valore aggiunto per Pescara e per tutta la Regione Abruzzo". Stanasel ha quindi ringraziato il sindaco Carlo Masci e la sua squadra "per il grande lavoro portato avanti nell’interesse della comunità romena, insieme e grazie a Mariana Balan, presidente dell’Associazione Romena di volontariato in Abruzzo ODV". Un grazie è stato infine rivolto anche "all’Ambasciata di Romania per il grande sostegno fornito a questa iniziativa e a Corina Lefter, primo segretario dell’Ambasciata di Romania in Italia per la presenza al Forum della Comunità Romena in Italia, organizzato nella giornata di oggi nell'aulaconsiliare del Comune di Pescara”.