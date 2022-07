Pescara, incendio nella pineta: indagato il sindaco Carlo Masci

E’ indagato per incendio boschivo colposo Carlo Masci, sindaco di Pescara, nell’ambito dell’inchiesta sul rogo che il primo agosto scorso distrusse circa 37 ettari di Pineta Dannunziana. Un evento disastroso, per l’intera città, favorito dal forte vento e da temperature roventi che quel giorno lambirono i 40 gradi.

Nei mesi successivi le accurate indagini condotte dai carabinieri forestali di Pescara e coordinate dal sostituto procuratore Anna Benigni hanno consentito di individuare due focolai, “originati dalle scintille causate dall’attrito – si legge negli atti della procura - tra l’impianto frenante del treno Intercity 1546 Lecce-Varano, in transito su quel tratto poco prima delle 14.23 e i binari”. A Masci si contesta, in particolare, di non avere emesso la specifica ordinanza, contingibile e urgente, “volta a prevenire il rischio di incendio boschivo”, di non avere predisposto le misure previste dalle normativa in materia, “ovvero l’installazione di un sistema di sorveglianza” e di non avere attivato il pattugliamento anti-incendio, nonostante il Centro funzionale dell’Abruzzo, il 31 luglio 2021, avesse indicato per la Provincia di Pescara, sull’apposito sito internet, “una suscettività all’innesco di rischio alto”. Sito che il sindaco – osserva la procura – secondo le linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di emergenza, “deve controllare quotidianamente”.

Peraltro le fiamme, sempre sulla base della ricostruzione compiuta dai carabinieri forestali, quel giorno si sarebbero propagate “nei terreni adiacenti, non ripuliti e quindi fitti - anche a causa della mancata emissione della specifica ordinanza sindacale – di sterpaglie, rovi, rami e vegetazione secca”. In questo modo, grazie all’azione del vento, l’incendio avrebbe velocemente raggiunto la Pineta Dannunziana, “devastandola e creando altresì pericolo per le abitazioni, minacciate dal fuoco e per le persone presenti, che venivano evacuate dagli edifici e allontanate dalla zona”. Dopo il rogo, in procura, è piovuta una pioggia di esposti: se ne contano almeno 13 tra quelli presentati dalle associazioni e quelli curati da gruppi di cittadini. Al vaglio degli inquirenti anche le posizioni di Ferrovie e della ditta incaricata della manutenzione del verde.