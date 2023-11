Il sindaco non chiude le scuole per il maltempo: insultato dagli studenti, Masci li denuncia

L’annuncio che le scuole ieri a Pescara sarebbero rimaste aperte nonostante il maltempo del giorno prima, «anche per contrastare fake news che circolavano su centinaia di chat», è stato commentato con insulti e minacce nei confronti del sindaco Carlo Masci, pubblicate sul suo profilo Instagram da parte di soggetti che si sono qualificati come alunni di diverse scuole pescaresi.

A darne notizia è stato lo stesso primo cittadino, sorpreso e incredulo, poi convinto a dare mandato ai legali per presentare denunce-querele.

«La mia decisione a posteriori si è rivelata quella giusta - ha detto Masci - visto che tutti gli alunni sono entrati a scuola, le strade sono tutte percorribili, la situazione è rientrata prontamente nella normalità». Sconcertante l’acredine, da parte anche di genitori dei ragazzi, in messaggi che il sindaco ha reso in parte leggibili proprio per denunciare tanta violenza nei suoi confronti. Altri sono stati pubblicati su Facebook. «Questo mi fa capire che, come sempre, il comportamento dei figli, spesso, è lo specchio dell’educazione ricevuta in famiglia».