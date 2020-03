Secondo incendio nel giro di tre giorni ad un supermercato Conad del Pescarese. La notte scorsa dopo l'una il rogo ha interessato il supermercato di via Muzii, in pieno centro dove a prendere fuoco sono stati due frigoriferi. Il pronto intervento di due squadre dei vigili del fuoco ha evitato guai maggiori. I danni sono in via di valutazione. Due notti fa un principio d'incendio si era sviluppato presso il supermercato Conad del Centro commerciale Arca di Villa Raspa di Spoltore (Pescara) dove, per cause in corso di accertamento, ma probabilmente per un corto circuito,

erano andati a fuoco due frigoriferi. Indagini in corso. Ultimo aggiornamento: 11:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA