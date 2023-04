Schianto in autostrada: anziano muore al rientro dalle terme

Era andato alle terme di Popoli, in provincia di Pescara, per alcuni giorni, per una terapia otorino e stava tornando a casa. È morto sull’autostrada A25 andando a sbattere contro il guardrail un ottantaquattrenne di San Vito Chietino, Enzo Scaccia. L’uomo viaggiava in direzione Pescara a bordo di una Suzuki Vitara quando, poco prima del casello di Scafa, ha perso il controllo della vettura, ha sbandato ed è finito contro le protezioni laterali. Gli altri automobilisti di passaggio hanno chiamato la centrale operativa del 118, che ha mandato sul posto un’ambulanza medicalizzata, ma purtroppo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Lascia la moglie, Luda, che proprio in questi giorni si trova all’estero.