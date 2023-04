Motociclista morto in autostrada: fatale il sorpasso

Molto probabilmente sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte del 54enne Daniele Marconi Sciarroni. L'uomo, che era in sella ad una Honda 750, sabato sera, poco prima delle 20, è morto nei pressi del casello autostradale di Roseto degli Abruzzi in A14 mentre viaggiava in direzione nord. Nel frattempo si sta facendo luce sull'esatta dinamica dell'incidente.

Stando a quanto rilevato dagli agenti della polizia autostradale di Pescara, il 54enne, mentre si trovava in corsia di sorpasso e stava superando un' Audi A3, avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto a terra davanti la macchina, che l'ha investito insieme alla sua motocicletta. L'impatto è stato violentissimo e sia il motociclista che la moto sono stati sbalzati dall'urto a diversi metri di distanza per poi terminare la corsa contro il guardrail. Sul posto è intervenuta in breve tempo un'ambulanza medicalizzata del 118 di Atri: Marconi era ancora vivo. I sanitari hanno cercato di tutto per cercare di rianimarlo e c'erano anche riusciti, ma l'uomo è morto, durante il trasporto all'ospedale Mazzini di Teramo. L'automobilista invece è rimasto illeso.

A causa dello schianto il tratto dell'autostrada compreso tra i caselli di Atri-Pineto e Roseto, in direzione nord, è rimasto chiuso al traffico per alcune ore e solo intorno alle 23 è stato riaperto. Si sono formate delle code che in alcuni tratti hanno raggiunto anche tre chilometri. Il sostituto procuratore di turno Stefano Giovagnoni, come da prassi, ha disposto il sequestro dei mezzi. In giornata, dopo il risultato del tampone Covid e l'ispezione cadaverica, dovrebbe dare l'incarico ad un anatomopatologo per l'autopsia.