Calciatore di 19 anni malato di leucemia, le squadre si mobilitano per donare il sangue per Jacopo De Laurentiis

Dal Pescara Calcio, a tante altre società di diverse discipline sportive e cittadini, tutti mobilitati per Jacopo De Laurentiis, 19 anni, calciatore lancianese, che milita nella Juniores dell'Athletic Lanciano. Jacopo è nel reparto di Ematologia all'ospedale di Pescara, che lotta contro la leucemia, che lo ha colpito nel maggio 2022, bisognoso ogni 6 ore di una trasfusione.

Jacopo, che ha iniziato a tirar calci ad un pallone con la Virtus Lanciano per poi passare nell' Athletic dove è cresciuto calcisticamente, è stato sottoposto a innesto di midollo osseo. L'operazione sembrava riuscita, ma un mese fa è sopraggiunta una polmonite, che ha aggravato il quadro clinico e fatto aumentare la necessità di sangue. La continua domanda di sangue ha messo in difficoltà il Centro Trasfusionale di Pescara, che riesce a soddisfarla a fatica.

Vista la situazione, il padre del ragazzo, Danilo, che insieme alla moglie, assiste 24 ore su 24 Jacopo nella sua stanza all'ospedale di Pescara, ha pensato bene di rivolgersi al presidente dell'Athletic, Fiorello Pantaleo, e a i compagni di squadra. Ed è iniziata la gara di solidarietà. «Non appena contattati, è scattata la mobilitazione. Attraverso i social, ci siamo rivolti a cittadini, sportivi, a chiunque potesse darci una mano e la risposta, in pochi giorni, è stata massiccia. Abbiamo ricevuto pure il sostegno del presidente del Pescara Calcio, Daniele Sebastiani, che a sua volta ha coinvolto quanti sono vicini alla squadra bianco azzurra racconta Pantaleo -. Tanta vicinanza ci fa sperare per il nostro ragazzo perché possa superare presto e bene il difficile momento».

Ognuno fa quel che può, anche attraverso sostegni economici. Come il Perano Calcio, formazione che milita nel torneo di Promozione, girone B, che ha deciso di devolvere l'intero incasso della prossima gara casalinga alla famiglia De Laurentiis. «Conta anche questo aggiunge il presidente Pantaleo dal momento che i genitori di Jacopo devono affrontare molte spese. Sono tutti i giorni a Pescara per assistere il figlio, che si trova in in isolamento e che necessita di una continua assistenza». I genitori di Jacopo rivolgono l'invito a quanti vorranno donare sangue, di prenotandosi presso il Centro Trasfusionale di Pescara (085 298244 085 292293), in modo da evitare file, oppure a Danilo, papà del giocatore dell'Athletic (331 724 5691). Il sangue può essere donato indipendentemente dal gruppo sanguigno.