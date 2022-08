Morto a 96 anni Alberto Cinquino, il preside con la passione del teatro

A neanche tre mesi dalla morte dell’amata moglie Edvige Brutti, storica docente di lettere della media Croce, giornalista e scrittrice, anche il marito Alberto Cinquino, preside di lungo corso e figura di spicco del mondo della scuola e della cultura, ha chiuso gli occhi per sempre. Aveva 96 anni.

Preside in pensione, attivissimo nella vita pubblica, era stato a lungo vice sindaco di Casacanditella, il suo paese di origine. A Pescara aveva fondato l’associazione Teatro in-stabile e la Libera associazione culturale amici della scuola, i due campi che più hanno assorbito il suo impegno professionale e culturale. Radicato nel quartiere della pineta, aveva anche contribuito alla rinascita della festa parrocchiale di Stella Maris, la chiesa dove domani alle 8.30 saranno celebrati i suoi funerali. Il professor Alberto Cinquino scrisse nel 2006 il dramma teatrale La condanna dell’innocente, sulla passione e morte di Cristo, rappresentato nei teatri abruzzesi per tre anni consecutivi. A Urbino, durante gli studi universitari, aveva conosciuto la moglie Edvige, per tutti Dede, con cui ha formato una coppia colta e affiatatissima. Alla famiglia Cinquino, in particolare al figlio Sergio, nostro collega, le condoglianze del Messaggero.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Golf car ribaltata: morto Daniel Dragomir, 57 anni PESCARA Travolto dalla mietitrebbia muore l'ex consigliere comunale...