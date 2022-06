Morto Enzo Di Cristoforo, fu politico e presidente dell'Aca

È scomparso Ezio Di Cristoforo, già presidente dell'Aca e uomo politico conosciuto in Valpescara. Aveva 65 anni. Amante della natura e della sua montagna, la Majella, viveva nella frazione di Musellaro, nel comune di Bolognano dove oggi alle 17, nella chiesa di Santa Maria del Balzo, saranno celebrate le esequie. Era da tempo malato e il suo cuore ha cessato di battere lunedì sera all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato.

Guardia forestale e poi dipendente in Regione, Di Cristoforo aveva militato in politica sin da giovanissimo prima nella fila della Democrazia cristiana, successivamente nella Margherita e dopo ancora nel Partito Democratico. Lascia la moglie Silvina Sarra, sindaca di Bolognano per un decennio, dal 2009 al 2019, e già consigliera provinciale.

Da tempo si era ritirato dalla vita politica attiva, ma aveva continuato a seguire con interesse e spirito critico le vicende istituzionali del suo comune. Interessato da una vicenda giudiziaria lunga un decennio, ha potuto gioire a gennaio scorso di una sentenza di assoluzione piena che ha sostanzialmente ribaltato il verdetto del tribunale di primo grado nel processo a suo carico che interessò anche altri vertici dell'Aca, accusati di avere dato vita, tra il 2010 e il 2013, ad un sistema criminoso, illecito e deviante, caratterizzato da appalti truccati in cambio di tangenti.

Proprio alcuni mesi fa, la Corte d'Appello dell'Aquila ha infatti annullato le condanne ad una pena complessiva di 11 anni di reclusione inflitte a all'ex presidente dell'Aca, Ezio Di Cristoforo, e al direttore tecnico dell'ente. Il primo, che era stato condannato ad otto anni di carcere, è stato assolto perché il fatto non sussiste dall'accusa di corruzione e per non aver commesso il fatto in relazione ai reati di turbata libertà degli incanti e induzione a dare o promettere utilità.