Ultimo aggiornamento: 09:39

a bagnare la carreggiataSono infatti trascorsedalla prima segnalazione della rottura della rete idrica in via Salomone e la riparazione del guasto.che taccia dila società del servizio acquedottisticoIn una città dalle, dove la carenza idrica nelle ore notturne alloè diventata un disservizio cronico, un tale spreco è suonato come una beffa. «In piena emergenza da- ricorda l'associazione - quando ci veniva continuamente ricordato di lavarci spesso le mani, Aca aveva raccomandato, annunciando possibili carenze estive, «limitatamente agli usi igienici e potabili».erano più o meno i soliti: preferire la doccia al bagno, lavare le verdure lasciandole a mollo anziché sciacquarle in acqua corrente, riciclare quell'acqua per annaffiare fiori e orto, utilizzare lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico, chiudere il rubinetto durante l'operazione di lavaggio di mani e denti.Peccato che Aca spa unisca ai buoni consigli un pessimo esempio».la rottura. Sono state diverse le segnalazioni e poco dopo è arrivato un tecnico per constatare la situazione. Tuttavia, come rilevato dal Wwf, la riparazione del guasto è iniziata soltanto martedì poco prima delle 9, a distanza di quasi 48 ore. «Quanti cittadini che si lavano le mani senza sprecare acqua e ne risparmiano circa 6 litri al minuto occorrono - si chiede il Wwf - per compensare gli ettolitri di preziosa acqua potabile che Aca ha lasciato scorrere per due giorni per la propria inefficienza?, quando gestiva in proprio il servizio idrico, interveniva di norma con ben altra rapidità». Ecco allora un appello al prossimo sindaco: «Premere con laperché si torni a una gestione realmente efficiente senza carrozzoni e con un numero adeguato di tecnici e mezzi per manutenzioni».