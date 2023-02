Pescara, si rompe la conduttura: gli operai lavorano tutta la notte per riparare il guasto

Conduttura rotta, l'Aca ha lavorato tutta la notte per riparare il guasto dell'addutrice "Giardino". Alla fine dai rubinetti, specie a Pescara, l'acqua non è mancata. Nonostante la nota dell'Aca che aveva annunciato disagi e interruzioni a Pescacara, San Giovanni Teatino e Torrevecchia Teatina, ma i problemi per i cittadini sono stati limitati perché l'Aca ha cercato di lavorare tutta la notte per riparare il guasto. Pronte le autobotti per ogni evenienza.