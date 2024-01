Pescara, morta Anna Rita Capodicasa: lavorò in Regione nello staff di D'Alfonso

Profondo cordoglio a Pescara per l’improvvisa scomparsa di Anna Rita Capodicasa, moglie dell’ex vice sindaco di Pescara, Enzo Del Vecchio, mamma di Alessandra e Federica, preziosa collaboratrice in Regione dell’allora presidente Luciano D’Alfonso. I funerali si tengono oggi alle 15,30 nella chiesa di Sant’Andrea.

All’impegno professionale Anna Rita affiancava mille attività con l’associazione Spazio de Riseis da lei presieduta, promuoveva con entusiasmo tornei di burraco in favore dell’Ematologia e iniziative con le scuole, teatrali e non solo, sempre per lanciare messaggi di solidarietà, dalla parte degli ultimi.

Anna Rita Capodicasa è stata anche protagonista di battaglie a difesa del polo scolastico di Borgo marino nord. In tanti ieri le hanno reso omaggio visitando la camera ardente allestita nella casa funeraria di Esteno Caporale.

Così la ricorda l’onorevole Luciano D’Alfonso: «Mi addolora enormemente apprendere della scomparsa di Anna Rita Capodicasa» ha detto il deputato lodando il suo impegno sul dossier sanità. «Faceva tutto con il sorriso sulle labbra, il dolore per la sua perdita è solo parzialmente mitigato dalla certezza che adesso riposa tra le braccia del

Signore».