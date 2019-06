Pescara, investito e ucciso sulla riviera nord. Nello stesso punto era stato falciato l'ex sindaco Pace

Un incidente sulla riviera nord di Pescara, dopo 15 giorni esatti, ha portato ieri alla morte del pensionato di 76 anni, Ottavio Franceschetti. Il fatto si era verificato in via Silvio Pellico, quasi nello stesso punto dove nel marzo del 2017 era stato investito l'ex sindaco di Pescara Carlo Pace, morto poche ore dopo nel reparto di Rianimazione. Mentre si accingeva ad attraversare, la donna era stata presa in pieno da uno scooterone, guidato da un 50enne. Nell'impatto la 66enne, che non era sulle strisce pedonali, aveva battuto la testa, riportando un serio trauma cranico commotivo. Al pronto soccorso, in condizioni meno gravi, era finito anche il motociclista. Insomma, in città il periodo nero in fatto di investimenti e più in generale di incidenti è ufficialmente iniziato. © RIPRODUZIONE RISERVATA