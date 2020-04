Dalla tendenza degli acquisti online si inizia a capire come si stanno organizzando per Pasqua gli abruzzesi. Si comprano fornacelle per cucinare arrosticini sul bacone di casa e attrezzi per casa e giardino, perché l'obbligo di non uscire ha fatto diventare il centro del mondo la propria casa, i terrazzi, il giardino e l'orto per chi ce l'ha.

Mentre intorno è tutto fermo a causa dell'emergenza coronavirus, c’è chi mette in pratica l’esperienza accumulata negli anni. Ascolta le esigenze delle aziende e fa girare un po’ di economia. E soprattutto progetta per il futuro dopo il Covid-19 e intercetta le tendenze del mercato online. Quando tutto ripartirà, ad esempio, sarà il momento delle biciclette, mentre adesso vanno il settore casa e giardino.

Per non dire delle fornacelle, lo strumento principe per la cottura degli arrosticini, anche in vista di una pasquetta sul balcone. C'è di più: se ne prevede la promozione e quindi la vendita, anche nel mercato europeo, unendo tradizione ed economia. E così si lavora più di prima, con più clienti, come raccontano da Pol-Proposteonline, età media quarant’anni, azienda locale che opera nel settore e-commerce. «In questi giorni c’è il tempo di vedere meglio le cose - dice Marco Pardi, a capo della squadra di otto, fra programmatori e commerciali - Dialoghiamo con realtà locali che non si sono mai avvicinate alla vendita online».

L’azienda è partita con la vendita di materiale per automotive e nell’ultimo periodo ha sviluppato lo spazio Bazar, dove in questi giorni sta pianificando la promozione di prodotti di piccole e medie imprese locali. «C'è un cliente del Pescarese, una piccola azienda di famiglia, produce attrezzi per casa e giardino, nonché le mitiche fornacelle per gli arrosticini - aggiunge Marco Pardi - Non aveva mai pensato di vendere in rete, ora stiamo caricando trecento prodotti suoi, la vendita partirà a breve. Per le proposte da mettere online, ci confrontiamo con l’account manager di Ebay Dublino, con il quale abbiamo una collaborazione, ci sono indagini di mercato per capire come operare».

Appena finito tutto, ci sarà una gran voglia di aria aperta e bicicletta, da qui la collaborazione con un rivenditore locale che ha deciso di vendere in rete le bici da passeggio al momento ferme. C’è spazio anche per il settore pro, con le bici di Danilo Di Luca, peraltro socio della stessa Proposteonline, dove a breve saranno disponibili le sue bici. Altro settore in fase di lancio è quello dell’abbigliamento, con prodotti di un distributore locale. «Non perdiamo di vista il rapporto umano - conclude Marco Pardi - Siamo abituati allo smart-working ma non vediamo l'ora di tornare in ufficio».



